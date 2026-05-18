韓国政府に緊張が走っている。メモリー半導体大手・サムスン電子の労使交渉が不調に終わり、大規模なストライキ突入の懸念が高まっているためだ。韓国メディアも連日トップニュースとして報じている。 ストが実施された場合、サムスンに依存する度合いの高い韓国経済は大打撃を受け、半導体市場での競争力低下を招く可能性がある。李在明政権と与党は労組の権利擁護に努めてきたが、ここに来て労組の動きに対して強