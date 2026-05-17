フェイエノールトの日本代表FW上田綺世が偉業達成だ。現地５月17日に開催されたエールディビジの最終節で、日本代表の上田と渡辺剛を擁する２位フェイエノールトが敵地で13位ズウォーレと対戦した。試合前にロビン・ファン・ペルシ監督が「ウエダとワタナベはいない。肉体的にも精神的にも疲れており、ワールドカップを見据えて、休ませてほしいと私に頼んできた」と明かしたように、日本人コンビはこのゲームを欠場。