静岡県警御殿場署は18日、富士山5合目から北西約4キロ付近で、人骨のようなものが見つかったと発表した。傍らに上着やズボン、登山靴が残っていた。署は遭難した登山者とみて、身元や死因を調べている。署によると、16日に登山をしていた男性が発見。県警の山岳遭難救助隊が18日朝から捜索し、収容した。