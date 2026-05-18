俳優の高畑裕太さんが2026年5月16日、強姦致傷容疑で逮捕（後に不起訴、被害者とは示談成立）された16年の事件をめぐり、声明を公開した。16年8月に群馬県内のビジネスホテルで逮捕高畑さんは16年8月、映画『青の帰り道』の撮影のため滞在していた群馬県前橋市内のビジネスホテルで、女性従業員に性的暴行を加えたとして逮捕された。被害者とは示談が成立し不起訴となったが、所属事務所のマネジメント契約も解除された。22年4月の