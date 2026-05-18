◆ 追い上げムードもチャンス逸す「セーフになる脚力はもっている、迷いが出たのかな」日本ハムは17日、西武と対戦し3−6で敗れた。3点を追う7回、二死一・二塁で万波中正が適時打を放つも、一塁走者の上川畑大悟が走塁死となり、1点を返すにとどまった。追い上げムードを作るも、チャンスを逸した日本ハム。17日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・辻発彦氏が「万波の適時打がセンターに抜けたが、一塁走者