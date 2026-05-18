ナフサ不足の影響でプラスチック容器を使った食品の値上げが相次いで発表されている。原油から精製される無色透明の液体ナフサは、プラスチックのもっとも基本的な原料だからだ。 技術的には現在すでに、原油由来のナフサを使わなくてもプラスチックを作ることができる。植物資源から作られるバイオマスプラスチックだ。三井化学や三菱ケミカルなど、取り組んでいるメーカーは日本にも30社近くある。できあがったプ