Image: Yun et al. 2026 / Energy & Environmental Science 温室効果ガスと大気汚染物質の吸着を利用した発電装置の模式図 二酸化炭素（CO2）と窒素化合物（NOx）といえば、気候変動を引き起こす温室効果ガスと、健康を損ねる要因になる大気汚染物質の親玉のような存在。NOxが化学反応を起こしてオゾンを生成すれば、地球温暖化に寄与してしまいます。そんな厄介な存在を捕捉して電力に変