立ち食いそばチェーン「名代富士そば」の「X」公式アカウントが、“じゃがバター”をトッピングしたそばを紹介しています。【画像】すごい…富士そばのトンデモな“イモ”メニューの数々（7枚）まさかの「じゃがバター」トッピングに賛否？公式アカウントは、「『よし、もりそばの上に“じゃがバターをのせよう！”』とひらめいた店長の頭のメカニズムを知りたい」とコメントし、バターとジャガイモ1個を丸ごとのせた、冷た