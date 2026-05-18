STARTOENTERTAINMENTのリーガル公式Xが18日に更新され、31日に開催予定の嵐のラストツアー最終公演について、ライブ配信の上映を利用したイベントや店舗が確認されてることを報告し、警鐘を鳴らした。「ライブ配信の上映を利用しているイベントや店舗に対してのお願い」と題し、「5月31日に行われる嵐ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』最終公演の生配信を大画面で上映すると告知しているイベントや店舗が多数確認され