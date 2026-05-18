栃木・上三川町の住宅で住人の女性が殺害された事件で、警察は指示役とみられる20代の夫婦を逮捕した。逮捕されたのはあわせて6人になる。強盗殺人の疑いで逮捕された、竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）は5月14日、16歳の少年4人と共謀し、栃木・上三川町の住宅で住人の富山英子さん（69）の胸などを刺すなどして殺害した疑いがもたれている。海斗容疑者らは、「実行犯」の16歳の少年4人に犯行の指示を出していた「指示