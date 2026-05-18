株式会社ビーケー・ジャパンは、350店舗突破（※2026年5月14日（木）時点で355店舗）を記念して、2026年5月18日（月）〜5月22日（金）の5日間限定で各日14時から『ワッパー チーズ セット』『ダブルワッパー チーズ セット』『スモーキーBBQワッパー セット』『テリヤキワッパー セット』『スパイシーワッパー セット』の対象商品5種のワッパー セットが通常価格より300円引き最大29％オフでお楽しみいただける「ワッパー 祭り」を