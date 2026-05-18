栃木県上三川町の強盗殺人事件で、逮捕された夫婦が「自分たちは関係ない」という趣旨の供述をして容疑を否認していることが分かりました。竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）、16歳の少年4人らは5月14日、栃木県上三川町の住宅で住人の富山英子さん（69）の胸を刺すなどして殺害した疑いがもたれています。その後の捜査関係者への取材で、指示役とみられる夫婦が逮捕時の調べに対し、「自分たちは関係ない」という趣旨の