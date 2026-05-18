沖縄の誇りが、再びアジア、そして世界を舞台に熱く燃え上がります！ 琉球ゴールデンキングスは、「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」において劇的なファイナル進出を決めたことで、東アジアスーパーリーグ（EASL）2026-27シーズンへの出場権を正式に獲得いたしました。 これにより、キングスはリーグ唯一となる「4大会連続4回目」の全大会出場を達成。クラブが