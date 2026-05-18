福岡県田川市長の行為の一部をセクハラと認める調査報告書を市に提出し、記者会見する第三者委員会＝18日午前、福岡市福岡県田川市の50代女性職員が、村上卓哉市長（55）から上司と部下の関係の中で交際を求められたのはセクハラに当たるなどと訴えた問題で、市設置の第三者委員会は18日、村上氏の行為の一部をセクハラと認めた報告書を市に提出した。女性側代理人は記者会見し「訴えをほぼ認めていただいて、ほっと安心いたし