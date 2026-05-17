Photo: CC BY-SA 4.0 2025年5月25日の記事を編集して再掲載しています。イギリスのストーンヘンジよりも4,000年古い！2007年、ノースウェスタン・ミシガン大学の水中考古学の教授、マーク・ホリー博士がミシガン湖のグランド・トラバース湾あたりの湖底調査を行なっていたところ、水深約12mのところに不思議な円形の配列をした巨石モニュメントを偶然発見。「ミシガンのストーンヘンジ」と名