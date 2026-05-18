福岡県田川市の村上卓哉市長（５５）が、不倫関係と認識していた女性職員からセクハラ被害を訴えられ、事実関係を調査していた第三者委員会は１８日、市長の行為をセクハラと認定した。福岡市で記者会見した第三者委の森山大輔委員長は、村上市長の行為について、▽公用車内で手を握った▽カラオケ店内での肉体的接触▽初回の性交渉▽その後の継続した性交渉――の４点をセクハラと認定。「いずれも対象職員の任意の同意は認め