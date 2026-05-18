難病の血管炎の治療薬「タブネオス」を投与された後に、20人の患者が死亡していたことがわかりました。厚生労働省は情報を精査し、安全対策を速やかに検討する方針です。アメリカの企業が開発した「タブネオス」は難病の血管炎の治療薬で、長野県松本市の製薬会社「キッセイ薬品工業」が2022年から国内で販売を行っています。キッセイ薬品工業によりますと、先月までにおよそ8500人の患者が服用したということですが、この薬を服用