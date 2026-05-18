2026年5月17日、「ちいかわが日本のラーメン店で出禁になった」との話題が中国のSNS・小紅書（RED）で紹介され、中国のネットユーザーの反響を呼んでいる。茨城県にあるラーメン店「旬菜麺屋 雅流」は13日、X（旧ツイッター）公式アカウントを通じて「本日、待ちのお客様がいる中で食後に、ちいかわをテーブルで広げて遊び始めたお客様がいたので、今後、ちいかわの入店を禁止いたします」と投稿した。これが大きな反響を呼んだ背