日々の暮らしに役立つモノを発信している、ぴぴさん（@pipi_life__）が、18日までに自身のインスタグラムを更新。ダイソーアイテムを活用した引き出し収納の“新常識”を紹介した。【写真たくさん】キッチン引き出しもスッキリ、ダイソー・神アイテムを使った、“引き出し”収納での活用術ぴぴさんは「ずーっと完売していたけれどついに待望の再入荷」「引き出しの中ってすぐグチャグチャになったりよくあるケース収納だと入