横浜地裁オンラインカジノの賭け金など犯罪収益をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、組織犯罪処罰法違反の罪などに問われた吉原秀明被告（45）に横浜地裁は18日、追徴金を求刑通り約67億円とする判決を言い渡した。主文は他に懲役10年、罰金800万円（求刑懲役13年、罰金1千万円）などだった。判決によると、吉井一旗被告（54）、高橋一幸被告（48）と共謀し、2024年6〜7月、賭け金など約42億円を管理口座に入金。さら