広域系三次団体組長だったオットが獄死。著書『極姐2.0：ダンナの真珠は痛いだけ』（徳間書店）を持つ、本名・出身地もろもろ非公開の元極道の妻がリアルな暴力団の世界を語る。【写真を見る】逮捕された半グレ「怒羅権」メンバーの“龍の入れ墨”びっしり背中、六代目山口組司忍組長の誕生日会など＊＊＊「古きよき昭和のヤクザ」はもはやファンタジーだと以前から申し上げてきましたが、それでもパクられ（逮捕され）