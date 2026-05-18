ロッテの「クーリッシュ」公式「X」アカウントが、ペットボトルのコーヒーに“飲むアイス”「クーリッシュ」を流し込んだ「クーリッシュ×コーヒー」のレシピを紹介。投稿は336万回以上表示され、約3万8000件の「いいね」を集めて注目されています。【画像】絵力すごっ（笑）クーリッシュ×コーヒーレシピ（ほか画像7枚）「暑い日に飲みたい」クーリッシュのレシピ公式アカウントは、「お好みのコーヒーで試してみてくださ