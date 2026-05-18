お笑いコンビ「はんにゃ．」川島章良が１７日放送のＡＢＥＭＡバラエティー「ななにー地下ＡＢＥＭＡ」＃１１８（午後８時）に出演し、全盛期の収入などについて明かした。現在はお笑い芸人を続けながら、すし職人としても成功を収めている川島。２００９年の大ブレイク時には月収５００万円を稼ぎ、芸歴２１年の平均年収は８００万円だったと説明。「当時、他の事務所だったら多分１０億円稼いでたって言われていた」と、