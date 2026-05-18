参政党の神谷宗幣代表は18日記者会見し、東大学園祭「五月祭」で予定していた講演会が爆破予告を受け中止されたことに関し「ゆゆしいことだ」と批判した。「ショックを受け、怒りも覚えている」とし「言論空間にとって良くない。学生の質問機会も奪ってしまった」と語った。講演会は16日に予定されていたが、この日の全企画が中止となった。「意見が違うからといって、有形力の行使のようなことをするのは絶対に許されない」と