マツコ・デラックスが18日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。「父の日」「母の日」などのお祝い日を廃止にしてほしいとの一部の声に怒りをあらわにした。番組は「お祝い日が多すぎる、父の日母の日など廃止して」との記事を紹介。マツコは「こんなもんなんですよ」と前置きした上で「だから今ね、子育て真っただ中の人は、さぞ立派な娘、息子になると思って育ててますけど、こん