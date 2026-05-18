目の前に大好きなおやつを差し出されても、なぜか「フン、別に興味ないし」と言わんばかりのクールな表情を決めるワンちゃんがSNS上で注目を集めている。 【写真】「本当は食べたい！」おやつに飛びかかるワンちゃん Xで話題となっているのはかまぼこくん（@kamamama24）。 投稿された動画では、おやつを目の前にしながらも、あえて視線を外して「格好をつけている」ような姿が映し出されている。しかしどうしてもおやつ