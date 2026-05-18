女優でタレントの野呂佳代（42）が18日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）にゲスト出演。ファンクラブ解散の引き金になった出来事を明かした。番組では野呂が「キツかったことベスト3」を紹介。野呂は「ファンクラブ」と語り、元AKB48、元SDN48の自身について「アイドルをやっていたもので。その延長でファンクラブを作ろうっていうことになって作ったんですけど、全然人気がなかったので。