17日（土）、欧州チャンピオンズリーグ（CL）男子の決勝が行われ、アウトサイドヒッターの石川祐希が所属するペルージャは、ザビエルチェ（ポーランド）と対戦した。 欧州各国リーグの強豪クラブが集う同大会。昨年王者のペルージャは準々決勝でラス・パルマス（スペイン）、準決勝でPGEプロジェクト・ワルシャワ（ポーランド）を破り決勝へと進出した。 石川がベンチスタ&#1