18日、新潟市中央区東中通2番町で、走行中の路線バスが横断歩道を歩いて渡っていた小学生の男の子(8歳)と衝突しました。 男の子は救急搬送される際意識はありましたが、頭がい骨骨折などの重傷とみられます。警察が事故の原因を調べています。