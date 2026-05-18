神田愛花（撮影：草刈雅之）(C)oricon ME inc.オリコンニュース

休養中のバナナマン・日村勇紀 妻・神田愛花の「サングラス」に映りこみ？

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 神田愛花が18日までにInstagramを更新し、サングラス姿の写真を公開した
  • サングラス越しに見えるのが休養中の夫・日村勇紀ではないかと話題に
  • ファンから「拡大すると日村さんがいる！」「フォルムがかわいい」との声も
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