メ～テレ（名古屋テレビ） 夏を思わせる急な暑さが気になる一方で、中東情勢の影は「夏の風物詩」に欠かせないアイテムにも影響が広がっています。 愛知県岡崎市で60年以上続くお祭り用品専門店「デコレーションセンター昭和」では、夏祭りの季節を控えて、これから注文が増えてくる時期ですが、あるピンチに直面しています。 「金めっきするための金が値上がり、溶剤が値上がりで『鳳凰』は倍くらい