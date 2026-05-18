お風呂が苦手な柴犬さんが迎えたシャンプーの日。何も知らずに過ごしている時と、シャンプー後の表情があからさまに違いすぎると話題になっているのです。 思わずクスッと笑ってしまうその光景は記事執筆時点で26.7万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。 【動画：ニコニコ笑顔で嬉しそうな犬→苦手な『シャンプー』をした結果…あからさま過ぎる『表情の違い』】 お風