Sonosが4月23日に発売したスマートスピーカー新製品「Sonos Play」のレビューをお届けします。Sonosシステムに接続するWi-Fiスピーカーとしてだけでなく、BluetoothスピーカーやAppleのAirPlay 2、Spotify Connect対応スピーカーとしても利用できるスマートスピーカーで、据え置きスピーカーとしても、持ち運びできるポータブルスピーカーとしても使える汎用性の高さが特徴の製品。しばらく試用してみたところ、家族で共有して自宅