アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）の最新興収が発表され、公開38日間で観客動員数810万人、興収119.5億円を突破した（興行通信社調べ）。歴代興収ランキングは現在37位にランクインしている。【画像】公開された『コナン』興収100億円突破の記念イラスト新作映画は公開1日目で観客動員数73.9万人、興収11.3億円を突破するなど前年対比107％と過去最高の初日興