飯島直子、仲がいい芸能人を明かす 共演者驚き「えー！」
俳優・飯島直子（58）が、16日放送のBSフジ『飯島直子の今夜一杯いっちゃう？』（毎週木曜 後10：00）に出演。仲がいい芸能人を明かした。
【写真】「ステキな笑顔」マクドナルドで食事を楽しむ姉＆飯島直子の2ショット ※2枚目
純烈とともに、亀戸の店でトーク。「一番仲がいい業界の方って、誰になるんですか？」と質問された。
飯島は「えー、うーん」と考え、「事務所が一緒だった網浜直子ちゃん。昔、一緒に歌を歌ったりとかしてて」と、1985年にデビューした俳優・歌手の網浜を挙げた。
また「あとは小泉今日子さんも、かわいがっていただいて。あとは榮倉奈々ちゃんとか。ママになって忙しくなっちゃって、会えるのが1年に1、2回しか会えないですけど。あと工藤静香ちゃんとか…ですかね」と説明した。
「えー！」と驚く純烈メンバーに、飯島は「でもみんなね。べつにだからってベタベタ会わないんですよね、あんまり。本当に1年に1回しか会わない時もあるし。あれ、去年会っていないねとか、そういうこともよくあります」と振り返った。
【写真】「ステキな笑顔」マクドナルドで食事を楽しむ姉＆飯島直子の2ショット ※2枚目
純烈とともに、亀戸の店でトーク。「一番仲がいい業界の方って、誰になるんですか？」と質問された。
飯島は「えー、うーん」と考え、「事務所が一緒だった網浜直子ちゃん。昔、一緒に歌を歌ったりとかしてて」と、1985年にデビューした俳優・歌手の網浜を挙げた。
「えー！」と驚く純烈メンバーに、飯島は「でもみんなね。べつにだからってベタベタ会わないんですよね、あんまり。本当に1年に1回しか会わない時もあるし。あれ、去年会っていないねとか、そういうこともよくあります」と振り返った。