壁にぶち当たる佐々木朗希の問われる真価　「日本でほぼ無敵」だった変化球は“諸刃の剣”に「メジャーの打者は賢い。軌道を見極められている」

ロッテ時代からスプリットで異彩を放った佐々木(C)Getty Images

どうすれば、改善できるのか。佐々木朗希（ドジャース）を巡る答えは、いまだに出ていない。

ルーキーイヤーから暗中模索の日々が続いている。右肩のインピンジメント症候群にも悩まされた昨季は、チームとしても勝負所であった真夏にマイナー降格を経験。ピッチング・ディレクターであるロブ・ヒル氏との試みたフォーム改善の公開もあって秋口にメジャー再昇格をし、ポストシーズンのロースター入りこそ果たした佐々木だったが、与えられた役割は本職とは異なるリリーバーだった。

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迎えたドジャース移籍2年目の今年は、開幕前から先発再挑戦を決意。4シームとプリットに加えて勝負できる“第3の変化球”に磨きをかけるなど、メカニックの調整を粛々と続けてきた。

ただ、実戦の場でどうにも歯車が噛み合わない。4試合に登板したオープン戦を防御率13.50、WHIP2.70、被打率.310、与四球率12.15という散々な内容で終えた24歳は、先発ローテに入ったレギュラーシーズンでも調子は上向かず。ここまで3登板で、防御率6.23、WHIP1.85、与四球率6.92、被OPS.887と、相手打線を圧倒できずにいる。

課題は山積している。その中でとくに気になるのは、1年目に冴えていた“伝家の宝刀”スプリットで勝負できなくなっていること。

回転数（26年は平均581回転）が極端に少なく、効果的に投げ切れれば、「テーブルから物が落ちるような落差」と称されるほどの変化を生む佐々木のスプリットは、被打率こそ.176と悪くはない。