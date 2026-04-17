ME:I、4枚目シングル＆アリーナツアー開催決定 ティザーポスターも公開【公演日程】
【モデルプレス＝2026/04/17】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）が8月5日に4TH SINGLE『花咲く道』（読み：はなさくみち）を発売すること、アリーナツアー『2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR “ME:I WAY“』（読み：ニセンニジュウロク ミーアイ セカンド アリーナ ライブ ツアー ミーアイ ウェイ）の開催が決定した。
【写真】ピンクのミニ丈衣装で美脚が際立つME:I
デビュー2周年記念日となる4月17日日、公式YouTubeにて『ME:I デビュー2周年記念生配信』を実施。その配信内で、待望の4TH SINGLE『花咲く道』を8月5日に発売すること、ならびに全国4都市を巡る2度目のアリーナツアー『2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR “ME:I WAY”』の開催をサプライズ発表した。
今回の4TH SINGLE『花咲く道』は、メンバー一人ひとりが制作に真摯に向き合う姿を通じ、グループとしての成長をより身近に感じられる作品。デビュー3年目に突入し、さらなる進化を遂げるME:Iと、楽曲を聴くすべての人が共に“花咲く未来へ進んでいく”そんな願いが込められている。タイトル曲である「花咲く道」は、バンドサウンドを基調としたロックバラードという、ME:Iにとって新たなジャンルに挑戦した楽曲となっている。
2度目となるアリーナツアー『2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR “ME:I WAY”』は、“ME:I WAY”というタイトルの通り、「ME:Iが開拓していく、ME:Iらしい道を歩み続ける」という“道”がコンセプト。ツアータイトルには『ME:Iらしい”道”を立ち止まらず歩んでいこう』という意味が込められており、8月1日の東京・有明アリーナ公演を皮切りに、宮城、兵庫、福岡の全国4都市を回る。また、解禁に合わせてティザーポスターも公開された。（modelpress編集部）
発売日：2026／8／5（水）
形態数：4形態（初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、FC限定盤）
＜初回限定盤A（CD＋DVD）＞ジュエルケース／ブックレット（8P）
［初回プレス限定封入特典］
1.応募抽選券（シリアルナンバー）1枚
2.ユニットトレーディングカード 1枚（全7種類から1.枚ランダム封入）
3.IDカード 1.枚（全7種類から1.枚ランダム封入）
＜初回限定盤B（CD＋PAPER CRAFT）＞ ジュエルケース／ブックレット（8P）
［初回プレス限定封入特典］
1.応募抽選券（シリアルナンバー）1枚
2.トレーディングカード 1.枚（初回限定盤B ver. 全7種類から1枚ランダム封入）
3.ステッカー 1枚 （全7種から1枚ランダム封入）
＜通常盤（CD ONLY）＞ジュエルケース／ブックレット（8P）
［初回プレス限定封入特典］
1.応募抽選券（シリアルナンバー）1枚
2.トレーディングカード 1枚（通常盤ver. 全7種類から1枚ランダム封入）
3.ホログラムロゴステッカーセット 2枚（全2種類封入）
＜FC限定盤（CD ONLY）＞ジュエルケース／ブックレット（8P）
［初回プレス限定封入特典］
1.応募抽選券（シリアルナンバー）1枚
2.トレーディングカード 1枚（FC限定盤ver. ソロジャケットと同メンバーのトレカ1枚封入）
[東京・有明アリーナ]
2026／8／1（土）開場 16：00／開演 17：00
2026／8／2（日）開場 14：00／開演 15：00
[宮城・ゼビオアリーナ仙台]
2026／8／22（土）開場 16：00／開演 17：00
2026／8／23（日）開場 14：00／開演 15：00
[兵庫・神戸ワールド記念ホール]
2026／9／12（土）開場 16：00／開演 17：00
2026／9／13（日）開場 14：00／開演 15：00
[福岡・マリンメッセ福岡B館]
2026／9／22（火・祝）開場 16：00／開演 17：00
2026／9／23（水・祝）開場 14：00／開演 15：00
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【写真】ピンクのミニ丈衣装で美脚が際立つME:I
◆ME:I、4枚目シングル＆アリーナツアー開催決定
デビュー2周年記念日となる4月17日日、公式YouTubeにて『ME:I デビュー2周年記念生配信』を実施。その配信内で、待望の4TH SINGLE『花咲く道』を8月5日に発売すること、ならびに全国4都市を巡る2度目のアリーナツアー『2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR “ME:I WAY”』の開催をサプライズ発表した。
2度目となるアリーナツアー『2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR “ME:I WAY”』は、“ME:I WAY”というタイトルの通り、「ME:Iが開拓していく、ME:Iらしい道を歩み続ける」という“道”がコンセプト。ツアータイトルには『ME:Iらしい”道”を立ち止まらず歩んでいこう』という意味が込められており、8月1日の東京・有明アリーナ公演を皮切りに、宮城、兵庫、福岡の全国4都市を回る。また、解禁に合わせてティザーポスターも公開された。（modelpress編集部）
◆「花咲く道」
発売日：2026／8／5（水）
形態数：4形態（初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、FC限定盤）
＜初回限定盤A（CD＋DVD）＞ジュエルケース／ブックレット（8P）
［初回プレス限定封入特典］
1.応募抽選券（シリアルナンバー）1枚
2.ユニットトレーディングカード 1枚（全7種類から1.枚ランダム封入）
3.IDカード 1.枚（全7種類から1.枚ランダム封入）
＜初回限定盤B（CD＋PAPER CRAFT）＞ ジュエルケース／ブックレット（8P）
［初回プレス限定封入特典］
1.応募抽選券（シリアルナンバー）1枚
2.トレーディングカード 1.枚（初回限定盤B ver. 全7種類から1枚ランダム封入）
3.ステッカー 1枚 （全7種から1枚ランダム封入）
＜通常盤（CD ONLY）＞ジュエルケース／ブックレット（8P）
［初回プレス限定封入特典］
1.応募抽選券（シリアルナンバー）1枚
2.トレーディングカード 1枚（通常盤ver. 全7種類から1枚ランダム封入）
3.ホログラムロゴステッカーセット 2枚（全2種類封入）
＜FC限定盤（CD ONLY）＞ジュエルケース／ブックレット（8P）
［初回プレス限定封入特典］
1.応募抽選券（シリアルナンバー）1枚
2.トレーディングカード 1枚（FC限定盤ver. ソロジャケットと同メンバーのトレカ1枚封入）
◆「2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR “ME:I WAY”」公演日程
[東京・有明アリーナ]
2026／8／1（土）開場 16：00／開演 17：00
2026／8／2（日）開場 14：00／開演 15：00
[宮城・ゼビオアリーナ仙台]
2026／8／22（土）開場 16：00／開演 17：00
2026／8／23（日）開場 14：00／開演 15：00
[兵庫・神戸ワールド記念ホール]
2026／9／12（土）開場 16：00／開演 17：00
2026／9／13（日）開場 14：00／開演 15：00
[福岡・マリンメッセ福岡B館]
2026／9／22（火・祝）開場 16：00／開演 17：00
2026／9／23（水・祝）開場 14：00／開演 15：00
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