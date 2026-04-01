ロト装備も狙える祭典！ ロマンシング サガ リ・ユニバース「ドラゴンクエストタクトコラボ記念 第1弾」

記事ポイント 「ロマンシング サガ リ・ユニバース」で「 「ロマンシング サガ リ・ユニバース」で「 ドラゴンクエスト タクト」コラボ第1弾がスタート全体制圧で5,000ジュエルやロト装備、ログインで最大18,000ジュエルが手に入る豪華内容限定ガチャや育成応援も重なり、遊ぶほどコラボの熱気を味わえる大型企画

「ロマンシング サガ リ・ユニバース」で、「ドラゴンクエストタクト」とのコラボを記念した第1弾が始まります。

ジュエルや限定装備、コラボスタイルが一気に登場し、いつものプレイ時間がごほうびだらけの特別期間に変わります。

ロマンシング サガ リ・ユニバース「ドラゴンクエストタクトコラボ記念 第1弾」

開催開始日：2026年4月17日 メンテナンス後制圧戦開催期間：2026年5月9日 4:00まで交換所開催期間：2026年5月16日 4:00までガチャ開催期間：2026年5月8日 4:00まで対応機種：iOS、Android料金形態：基本プレイ無料、アイテム課金型

今回のコラボは、サガシリーズの世界観に「ドラゴンクエストタクト」の高揚感が重なり、ログインするだけでもお祭り気分を味わえる内容です。

全員で挑む制圧戦や日ごとにもらえる報酬が用意されているので、毎日少しずつ遊ぶ人でもしっかりうれしさを積み上げられます。

協力制圧戦

全体制圧報酬：5,000ジュエル獲得可能装備：ロトのつるぎ、ロトのよろい、ロトのしるし交換所報酬：SS[サポートは任せて]せんせい、昇段の免状・六、ソウル ピース など

目玉は、全プレイヤーで力を合わせてマップ制圧を目指す「アレフガルドの戦い」です。

仲間の進行も含めて全体制圧度が伸びていくため、自分の周回が大きな報酬につながる一体感が生まれます。

5,000ジュエルに加えて、進化や強化なしで使えるSSS剣武器「ロトのつるぎ」まで手に入るので、達成感と実用性を同時に味わえるのが魅力です。

限定ガチャ

コラボ祭では「アルベルト編」と「サルーイン編」の2つの限定ガチャが登場し、推しキャラクターとの出会いを狙う時間がいつも以上に熱くなります。

有償ジュエルで引けるステップガチャは、ステップ2とステップ4が無料、ステップ6でSSスタイル1体確定、ステップ7でPick UPSSスタイル1体確定という流れです。

段階的に期待が高まる設計なので、天井だけを見つめる重さではなく、途中の一手一手にも楽しみを感じやすい内容です。

しかもPick UPスタイルはコラボ祭限定で、普段のRomancing祭や交換所では手に入らない予定とされているため、今だけの特別感もしっかりあります。

ログイン報酬

最大10日間ログイン：15,000ジュエル最大5日間ログイン：3,000ジュエル合計ジュエル数：18,000ジュエル配布スタイル：SS[スカウトしてみるの]モニカ（RS3）

ログインボーナスも非常に豪華で、2種類あわせると最大18,000ジュエルを受け取れます。

10日間のログインでSSモニカやピース600個、ロマンシングメダル30万枚までそろうため、手持ちを一気に底上げしたい人には見逃せない内容です。

さらに5日間のログインボーナスでは、アルベルトやロックブーケ、サルーインなど注目スタイルのピースも配られ、コラボの高揚感を毎日の起動で実感できます。

追加キャンペーン

ミッション報酬：5,000ジュエルなど4月20日から：技・術鍛錬道場、螺旋回廊高難易度階層追加4月27日 4:00から：リリース 2700 日記念ログインボーナス

コラボ期間中はミッションや育成応援、オーラム追加ドロップなども重なり、育成の手応えを普段以上に感じやすい流れになっています。

ロマンシングメダルのドロップ量2倍やホームBGM変更まで用意されているので、数値面の得だけでなく、ゲーム全体の空気までコラボ仕様に染まるのがうれしいところです。

4月20日以降には新たな鍛錬イベントや高難易度要素も控えており、始まった瞬間だけで終わらない長めのお祭り感を楽しめます。

「ロマンシング サガ リ・ユニバース」の「ドラゴンクエストタクトコラボ記念 第1弾」は、報酬を受け取る喜びと、みんなで進める一体感を同時に味わえる大型コラボです。

ログインだけでもジュエルやピースがしっかり積み上がるので、久しぶりに戻るきっかけとしても魅力があります。

限定ガチャやロト装備までそろう今回の期間は、サガファンにもドラクエファンにも見逃せない時間になりそうです。

「ロマンシング サガ リ・ユニバース」で開催中の「ドラゴンクエストタクトコラボ記念 第1弾」の紹介でした。

よくある質問

Q. コラボで特に注目の報酬は何ですか？

A. 全プレイヤーで挑む制圧戦の達成報酬5,000ジュエルに加え、SSS剣武器「ロトのつるぎ」、SSS主防具「ロトのよろい」、SSS装飾品「ロトのしるし」まで手に入る点が大きな魅力です。

Q. 毎日たくさん遊べなくても楽しめますか？

A. はい、2種類のログインボーナスで最大18,000ジュエルや各種ピースが受け取れるため、短時間のログイン中心でもコラボのうまみをしっかり感じられる内容になっています。

Q. 限定ガチャはどんな人に向いていますか？

A. コラボ限定スタイルを狙いたい人にぴったりです。

ステップ2と4が無料、ステップ6でSS確定、ステップ7でPick UPSS確定なので、節目ごとの期待感を楽しみながら挑戦できます。

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