FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏が、大物男性アーティストとLINEが繋がっていることを明かし、千鳥ノブらを驚かせた。

【映像】仲川瑠夏と“LINEが繋がっている”大物男性アーティスト

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。

この日は、「ABEMA開局10周年 30時間限界突破フェス特別版×チャンスの時間」として、「ノブの好感度を下げておこう！」が放送。同企画は、スーパーテレビタレントであるノブが万が一、なにか起こした時のためのダメージを最小限に抑えるため、前もって好感度を下げておく救済企画。ノブの楽屋を訪問するタレントに対して、別室にいる大悟からの指示で暴言を連発するという内容。好感度落下チャレンジには、昨年のNHK紅白歌合戦に初出場し、若者から絶大な人気を誇るFRUITS ZIPPERの仲川瑠夏が挑戦した。

仲川の地元、厚木の話題になるとノブは「ヤンキーばっかりや」とツッコミ。仲川が「確かにヤンキーの町だけど、TUBEの前田さんもいます」と答えるとノブは「ヤンキーやないかい！ヤンキーの親玉やないか！（笑）」とハイテンションに。「前田パパ最近痩せたって言ってました」と仲川が言うと「会うたん！？前田さんに！？」とノブは興奮。仲川は「前田さんと一緒に曲をやってます。LINEも持ってるもん」と、驚きの人脈を明かした。ノブは「よろしゅう言うといてくれ」「昔から好きですと言っといてくれ」と、人気アーティスト・TUBE前田亘輝との繋がりに完全に圧倒されていた。