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―4月17日（金）配信分―

皆さ～ん、こんちょちょらー！

4月になりましたね～。

ちょちょらのブンカも新年度でリニューアルとかは

全くなく！今月も陽気（？）にお届けしてます。

今月は「ぽん太×かしめ」のペアなんですが

オジサン二人なオジサントークだったり

普通の人と違った世界（性癖？？）を

お届けしていく感じでございます（汗）。

（新年度から大丈夫なのか！？！？）

さてさて、ちょちょら組の本公演

「ちょちょら組#28」がGW後半の5/9に開催です！

会場は、梶原いろは亭になります。

落語＋本公演だけでしか味わえない企画もありますので、

ぜひ会場または配信もやっておりますので

詳しくは、ちょちょら組のX(旧Twitter)「@chochora_gumi」

をチェックしてください！

らくごのブンカの配信情報は、

らくごのブンカのX(旧Twitter)「@rakugo_joqr」でも

チェックしてくださ～い！