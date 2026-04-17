【らくごのブンカ】ちょちょらとGW？
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―4月17日（金）配信分―
皆さ～ん、こんちょちょらー！
4月になりましたね～。
ちょちょらのブンカも新年度でリニューアルとかは
全くなく！今月も陽気（？）にお届けしてます。
今月は「ぽん太×かしめ」のペアなんですが
オジサン二人なオジサントークだったり
普通の人と違った世界（性癖？？）を
お届けしていく感じでございます（汗）。
（新年度から大丈夫なのか！？！？）
さてさて、ちょちょら組の本公演
「ちょちょら組#28」がGW後半の5/9に開催です！
会場は、梶原いろは亭になります。
落語＋本公演だけでしか味わえない企画もありますので、
ぜひ会場または配信もやっておりますので
詳しくは、ちょちょら組のX(旧Twitter)「@chochora_gumi」
をチェックしてください！
らくごのブンカの配信情報は、
らくごのブンカのX(旧Twitter)「@rakugo_joqr」でも
チェックしてくださ～い！