『孤独のグルメ』原作者が「来世でも食べたい」と思った羽田空港の弁当…1600円でも高くなかった／久住昌之

『孤独のグルメ』原作者が「来世でも食べたい」と思った羽田空港の弁当…1600円でも高くなかった／久住昌之