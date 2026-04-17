国産フレッシュパクチーの「パクチーチキンバーガー」発売、果実氷を使った「レモネードソーダ」が今年も登場【フレッシュネスバーガー】

ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」は、2026年4月22日から、「パクチーチキンバーガー カオマンガイ」「パクチーチキンバーガー バインミー」と、「フローズンマンゴーレモネードソーダ」「フローズンライム&ジンジャーレモネードソーダ」を期間限定で発売する。

【商品概要】

◆パクチーチキンバーガー カオマンガイ/バインミー

各パクチー1倍750円 / 3倍850円 / 5倍950円 /リーフレタスに変更750円(税込)

◆フローズンマンゴーレモネードソーダ

◆フローズンライム&ジンジャーレモネードソーダ

各560円(税込)

※プレミアムセット+100円で、フローズンフルーツレモネードソーダ各種が選べる。

【販売期間】

2026年4月22日〜6月2日

【販売店舗】

全国のフレッシュネスバーガー

※球場店舗･動物園店舗除く。

※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合がある。

【この記事のすべての画像を見る】パクチーチキンバーガー･フローズンフルーツレモネードソーダ

〈パクチーバーガー総選挙で選ばれた新商品が登場!〉

フレッシュネスバーガーは2025年12月、パクチーを愛するファン“パクチニスト”の声を反映し、販売商品を決定する特別企画「パクチーバーガー総選挙」を実施した。新作商品候補4種(ラクサ･プーパッポンカリー･カオマンガイ･マッサマンカレー)･復活商品候補4種(グリーンカレー･バインミー･ガパオ･トムヤムクン)の計8種の中から投票を実施。約1万人による投票の結果、新作部門1位「カオマンガイ」、復活部門1位「バインミー」の商品化が決定した。

いずれもパクチーの量は好みで選択でき、少しだけ香りを楽しみたい人から、思いきり堪能したい人まで、自分好みの味に仕上げられる。

◆「パクチーチキンバーガー カオマンガイ」

タイの屋台料理･カオマンガイを、バーガースタイルで表現した。店内調理のジューシーなクリスピーチキンに、甜麺醤をベースにコチュジャン、オイスターソースを合わせたオリジナルソースやの針生姜･トマトを合わせ、旨みと辛み、香りのバランスを追求した。

旬の国産フレッシュパクチーの風味をアクセントに加え、本格的かつ食べやすい味わいに仕立てた。

◆「パクチーチキンバーガー バインミー」

昨年発売時、高い支持を集めた商品。クリスピーチキンに、レバーペーストのコク、ほどよい酸味のなます、紫キャベツのマリネを重ね、五香粉とナンプラーで本場の味を表現した。パクチーの爽やかな香りを加え、奥行きのある味わいに仕上げた。

【メニュー画像】バーガーの中だけでなくお皿にもパクチーを敷き詰めたパクチー5倍バーガーなど

〈果実氷を使ったフローズンフルーツレモネードソーダが今年も登場〉

クラフトレモネードシリーズから、果実を凍らせた“果実氷”を使用し、氷を一切使わずに仕上げるフローズンフルーツレモネードソーダが今年も登場する。時間が経っても味が薄まらず、最後まで濃厚な果実感を楽しめる。

どちらも、たっぷりグランデ(G)サイズの大容量とした。飲み進めるごとに果実の風味が溶け出し、最後はフルーツそのものを味わえる。

フローズンフルーツレモネードソーダ ポスター

◆「フローズンマンゴーレモネードソーダ」

マンゴーの果実氷と、店内でじっくりハチミツに漬け込んだレモンスライスを合わせた。ほどよい酸味のミツカンのフルーティスを使用したマンゴーフルーツビネガーがアクセントとなり、とろける甘みの中に爽やかさが広がる。

◆「フローズンライム&ジンジャーレモネードソーダ」

贅沢に1/4カットしたライムの果実氷と、ハチミツ漬けレモンスライスを使用した。国産生姜を使った特製ジンジャーソースを合わせ、すっきりとした酸味の中にキリッとした辛みを効かせた。