この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【失敗談】他社から楽天モバイルへの乗り換え＆機種変更注意！iPhoneからiPhoneへ乗り換え/失敗しない方法・タイミング/iPhone・Android端末購入キャンペーン/eSIM・SIM開通など

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」が、「【失敗談】他社から楽天モバイルへの乗り換え＆機種変更注意！iPhoneからiPhoneへ乗り換え/失敗しない方法・タイミング/iPhone・Android端末購入キャンペーン/eSIM・SIM開通など」を公開した。楽天モバイルへの乗り換えと同時にiPhoneの機種変更を行う際につまずきやすいポイントを、現役IT系会社員であるネコさや氏が自身の失敗談を交えて解説している。



まず、楽天モバイルで端末を購入する際のキャンペーンの罠について言及。「1円で追加できるキャンペーン」などの端末割引は、他の紹介キャンペーンと併用できないことが多く、割引額が大きい方が優先される仕組みになっているため注意が必要だ。



他社から楽天モバイルへ乗り換える際、機種変更のタイミングについては、MNP転入を完了させた後に新しい端末へのデータ移行を行う手順が最もスムーズであると紹介している。



動画内で特に強調されているのが、iPhone同士のデータ移行機能「クイックスタート」を利用する前の事前準備である。見落としがちなのが「両端末のiOSバージョンを最新にしておく」ことだ。ネコさや氏は新しいiPhoneのアップデートを後回しにしてクイックスタートを始めた結果、途中でアップデートが始まり画面が動かなくなり、「最終的にクイックスタート自体が失敗してしまった」と明かした。



さらに、「時間の確保」も重要だという。データ容量や通信環境によっては想定以上の時間がかかることがあり、ネコさや氏自身も約500GBのデータ移行に「13時間ほどかかってしまった」と苦い経験を語っている。Wi-Fiルーターから離れた電波の弱い場所で作業したことが原因とみられ、安定した通信環境と電源の確保が不可欠だと注意を促した。



そのほかにも、Apple Accountのパスワード確認や、LINE、おサイフケータイなどの個別アプリの引き継ぎ設定など、細かな準備事項が丁寧に解説されている。事前にこれらの鉄則を確認しておくことで、予期せぬトラブルを未然に防ぎ、スムーズに新しいスマホへと移行できるだろう。