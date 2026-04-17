国際スケート連盟が反応

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が17日、自身のインスタグラムで現役引退を発表した。これを受け、国際スケート連盟（ISU）が異例の労いメッセージを送った。

2人は午前7時15分ごろ、共同投稿で「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました。チーム結成当初から応援してくださった皆様、本当にありがとうございました」「これからもペアを、日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに2人で挑戦していきます」などと記した。

突然の引退発表にISU公式Xも反応。午前8時20分ごろ、ミラノ五輪での4枚の写真と英語のメッセージを添えて投稿した。さらに続く投稿で、「りくりゅう 三浦璃来／木原龍一が今シーズン限りの引退を発表 ミラノ・コルティナ2026 フィギュアスケート ペア種目で日本代表初となるオリンピック金メダル獲得の感動をありがとう 最後まで諦めずに戦うりくりゅうの姿に世界中の人々が心打たれました りくりゅうは今後「新しいことに2人で挑戦」するそうです 新たなステージに向かうりくりゅうのこと これからも応援しています！」と異例とも言える、175文字の日本語メッセージで今後の門出を祝福した。



（THE ANSWER編集部）