小島瑠璃子がYouTubeチャンネルを開設して2カ月。だが、登録者数は思った以上に伸びていないようでーー。

「『小島瑠璃子のるーちゃんねる』は2月7日、幼なじみの女性マネージャーと気さくにやり取りしながらスタートしました。肩ひじ張らないトークで、登録者増が期待されていました」（芸能担当記者）

週2回のペースで投稿を続け、ドライブや宅飲み、かまいたちや令和ロマンとのコラボなど、さまざまな企画を展開してきた。しかし、4月16日現在の登録者はわずか約1.6万人だ。

「再生回数も厳しい状況です。4月11日に公開されたアプリ紹介動画は約4000回、その前のクレープ店体験動画も、公開から約10日経っても約3600回と低調です。トークの力は健在なだけに、惜しいですね」（同前）

かつてバラエティ業界を席巻し“無双”と呼ばれた小島の勢いはどこへ行ったのか。

「2009年のデビュー後、抜群のトークスキルで、バラエティ番組に引っ張りだこでした。また、選挙特番での鋭いインタビューも話題となりました。しかし2020年、『キングダム』原作者・原泰久氏との交際報道で不倫疑惑が取り沙汰されました。後に双方とも完全否定していましたが、クリーンなイメージに陰りが見えたのは否めません」（同前）

その後、芸能活動を休止し、中国への留学を発表。事務所を退所し結婚、出産を経験するも、夫と死別するなど、波乱の人生を歩んできた。

「2026年1月にはお茶の専門店をオープンしました。一部では、2週間で売上300万円を記録したとも報じられ、実業家の道を歩むかと思いきや、この店は期間限定のものでした。やはり軸は芸能の仕事にあるようで、YouTubeチャンネル開設もその一環だと思われます」（同前）

そんな小島が救いの手を求めたのが、指原莉乃だった。

「意外に思われるかもしれませんが、2人は親友なのです。15日には、そのコラボ動画が双方のYouTubeチャンネルで公開されました。指原さん側の動画では、小島さんがチャンネル開設前から指原さんに直接、出演オファーをしていたことを明かすなど、盛り上がっていました。

現在、指原さん側の動画は再生回数25万回と好調です。一方、同じタイミングで投稿された小島さん側の動画は11万回と、それまでより数字を伸ばしてはいるものの、注目度の差が浮き彫りになっています」（同前）

約2年半の活動休止を経て、2025年10月に公の場へ復帰した小島。「もし一緒にお仕事したいという方がいたら、またご一緒したい」とアピールしていたが、目立った露出は少ない。

「2月には、ABEMAの特番でMCを務めましたが、全3回の限定企画でした。本人も『人を傷つけたり、ちょっといじり強いとか、悪口系は出られなくなると思います』と語っており、仕事の幅に制限があるのも影響しているようです」（同前）

育児との両立も求められるなか、かつて芸能界の中心にいた彼女の再浮上はあるのかーー。