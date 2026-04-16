ビーケージャパンホールディングス（東京都千代田区）が展開する「バーガーキング」が、人気シリーズ「ビッグマウス」の新商品「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」と「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」を、4月17日から期間限定で販売します。

【画像】「おいしそう！」 これが、人気シリーズ「ビッグマウス」の新商品2品です！

両商品は、同チェーンが新開発した、マヨソースと刻みベーコンのうまみや炒めたオニオンの甘みが特長の「特製スモークベーコンソース」を使用。「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」は、ビーフパティ2枚、ベーコンスモーク4枚、チェダーチーズ2枚、ピクルスをサンドした商品です。具材と特製スモークベーコンソースがマッチしたスモーキーなおいしさの「大型本格バーガー」となっています。

「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」は、ビーフパティ2枚に、カリカリ食感の「オニオンリング」、チェダーチーズ2枚、ピクルスを重ね、さらに特製スモークベーコンソースで仕上げたボリューム満点のバーガーです。

「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」は、ビーフパティ2枚、カリカリ食感の「オニオンリング」、チェダーチーズ2枚、ピクルスを重ね、さらに特製スモークベーコンソースで仕上げたボリューム満点のバーガーです。

価格はどちらも単品が1490円（以下、税込み）、セットが1790円です。セットにはフレンチフライ（S）とドリンク（M）が付きます。