TOKYO MX（東京メトロポリタンテレビジョン）は、今春より全国で開催される「仮面ライダーアギト 25周年記念『真アギト展』」を記念し、特別番組「真アギト展 前夜祭スペシャル！」を4月23日19時より生放送／生配信する。

本番組は、「真アギト展」東京会場の池袋・サンシャインシティから生中継される、開幕前夜を彩るスペシャルプログラム。ゲストには、賀集利樹さん、要潤さんをはじめとする「仮面ライダーアギト」オリジナルキャストが集結し、25年の時を経て当時の秘話が語られるほか、展覧会の全貌をいち早く紹介するコーナーなどが実施される。

MCには、芸能界屈指の特撮ファンとして知られるドランクドラゴンの塚地武雅さん、フリーアナウンサーの宮島咲良さんを迎え、熱量の高いトークを展開。番組のクライマックスには、サプライズも予定されている。

さらに、TOKYO MXでは、4月21日より、毎週火曜19時から「仮面ライダーアギト」全51話のレギュラー放送が決定。地上波での全話放送は、2001年の本放送以来25年振りとなる。放送後はTVerでの見逃し配信も予定。

「真アギト展 前夜祭スペシャル！」概要

放送日時：4月23日(木) 19時～20時 生放送＜TOKYO MX1＞

配信：YouTube（東映特撮 YouTube Official）で同時生配信

※TVerにて無料見逃し配信も実施

【出演（敬称略）】

賀集利樹、秋山莉奈、田辺季正、升毅

要潤、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良

MC：塚地武雅（ドランクドラゴン）、宮島咲良（フリーアナウンサー）

※内容は都合により変更となる場合があります。

「仮面ライダーアギト 25周年記念『真アギト展』」

会場：池袋・サンシャインシティ 展示ホールA(〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-1-3 ワールドインポートマートビル4F)

会期：4月24日（金）～5月12日（火）計19日間

営業時間：10時～20時（最終入場 19時）

主催：東映・サンシャインシティ

企画制作：東映

協力：石森プロ

後援：TOKYO MX

他、福岡・大阪・名古屋巡回決定！（各会場詳細は順次発表）

□イベントホームページ

□チケット販売ページ（チケットぴあ）

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