4月13日、女優の若村麻由美が、Instagramで宮沢りえとのツーショット写真を投稿した。宮沢はビジュアルの変化が心配されているようだ。

若村は《りえちゃんが自撮りしてくれました 初共演ですが既にメアリーの虜》とつづり、宮沢が撮影したことを明かした。

「2人は4月8日から5月31日まで上演される舞台『メアリー・ステュアート』で主演を務めます。同作はスコットランド女王のメアリーとイングランド女王のエリザベス一世の生き様を描いた物語で、メアリー役を宮沢さんが、エリザベス役を若村さんが演じます。今回は公演の合間のオフショットだったようです」（スポーツ紙記者）

宮沢は6日に53歳の誕生日を迎え、早速主演舞台に臨むことになった。ただ、最近の宮沢に関して、Xでは

《今の宮沢りえさん、痩せすぎと思います》

と、やせて見えることを心配する声があがっている。

「今回のオフショットで宮沢さんは首元が開いた服を着ていましたが、鎖骨がくっきり浮かび上がっており、ほっそりした印象を与えたようです。また、現在はサイドや襟足が短いヘアスタイルなこともあり、より顔周りの変化が目立ったのだと思われます」（芸能記者）

宮沢は2018年に元「V6」の森田剛と再婚し、2021年に2人で個人事務所を立ち上げた。「共同事務所」で再始動してから5年が経ち、仕事に変化が現れているようだ。

「2025年4月に森田さんと宮沢さんはファッションデザイナーのヨウジヤマモト氏が手がけるブランドとコラボし、夫婦のツーショット写真も公開していました。旧ジャニーズ事務所のタレントと女優が結婚するケースは少なくありませんが、結婚後、一緒に仕事する夫婦はそれほど多くなかった印象です。個人事務所になり、より自由度が広がったのでしょう」（同前）

2月には、イタリアのミラノでおこなわれた「ボッテガ・ヴェネタ」の秋冬コレクションイベントに参加した宮沢。背中と胸元が露わなロングドレス姿で登場したが、SNSをざわつかせる出来事が……。

「宮沢さんの左肩甲骨付近に折り鶴のタトゥーが入っていることがSNSで拡散されました。近年、タトゥーを公表する芸能人は増えていますが、日本ではまだ抵抗を抱く人もおり、宮沢さんの“折り鶴タトゥー”に戸惑う声も聞こえました。自由奔放な活動スタイルにやきもきしてしまう人もいるのかもしれません」（同前）

53歳になり、宮沢は女優としてどんな道に進んでいくのか。