京都府南丹市で児童の遺体が見つかった事件。死体遺棄の疑いで逮捕された父親が殺害についても認める供述をしていたことがわかりました。南丹警察署の前から報告です。

捜査本部が置かれている京都府警南丹署からお伝えします。

安達結希さん（11）が遺体で発見されてから4日目。結希さんの父親・安達優季容疑者（37）がきょう未明、死体遺棄の疑いで逮捕されました。

警察の調べに対し、「私がやったことに間違いありません」と容疑を認めているということです。さらに安達容疑者は逮捕前の任意の調べに対して、殺害を認める供述をしていたことが新たにわかりました。正午過ぎには、安達容疑者は車で京都地検に身柄を移されました。

結希さんは先月23日、安達容疑者が車で小学校のそばの駐車場まで送り届けたのを最後に行方がわからなくなったとされていました。

警察によると、結希さんは行方不明当日、23日の朝まで生存していたことが確認されているということです。警察は防犯カメラの映像などから安達容疑者の犯行を裏付けたということです。

安達容疑者は山林に遺棄する前に別の複数の場所に遺体を遺棄した疑いがあり、警察は遺体を見つからないようにするためだったとみています。

警察はきょうも自宅を家宅捜索しているほか、結希さんの亡くなった経緯についても調べています。