きゃりーぱみゅぱみゅ、『パンどろぼう』初のファンクラブイベントにサプライズ登場 アニメED主題歌担当「ワクワクが止まりません」

きゃりーぱみゅぱみゅ、『パンどろぼう』初のファンクラブイベントにサプライズ登場 アニメED主題歌担当「ワクワクが止まりません」